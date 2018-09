Fallout 76: in arrivo novità sul gioco Bethesda, seguiteci su Facebook e Instagram

Il nostro Francesco Fossetti si appresta a partire per un press tour dedicato a uno dei titoli più attesi del prossimo autunno, Fallout 76 di Bethesda!

Il luogo in cui si svolgerà l'evento dedicato alla stampa è top secret e lo scoprirete solo quando il Fossa sarà atterrato. Possiamo però darvi un indizio: è un posto legato all'immaginario di Fallout...

Nei prossimi giorni potrete aspettarvi un mucchio di nuove informazioni sull'open world multiplayer di Bethesda. Siete quindi invitati caldamente a seguirci, non solo su queste pagine, attraverso le quali vi aggiorneremo costantemente, ma anche sui profili social di Francesco Fossetti (Facebook e Instagram) e di Everyeye (Facebook e Instagram) per foto, dettagli e storie sempre fresche!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Fallout 76 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 novembre, ma i giocatori che preordineranno il titolo avranno l'opportunità di provarlo con diverse settimane di anticipo grazie alla B.E.T.A. di Fallout 76, che sbarcherà su Xbox One martedì 23 ottobre e una settimana dopo, martedì 30 ottobre, su PlayStation 4 e PC. Nonostante l'apertura da parte di Sony al cross-play, Pete Hines di Bethesda ha chiarito che al momento non c'è alcun piano per implementarlo nel titolo.