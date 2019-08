Fallout 76: l'Incursione nel Vault 94 in arrivo con la Patch 12, ecco i primi dettagli

Prima di partire alla volta di Colonia per mostrarci le ultimissime novità su Fallout 76 nel corso della Gamescom 2019, i ragazzi di Bethesda aggiornano le pagine del sito ufficiale del loro controverso GDR multiplayer per anticipare i contenuti dell'Incursione nel Vault 94.

Il primo "vero" Raid di Fallout 76 sarà il piatto forte della Patch 12 che potrà essere scaricata gratuitamente da tutti gli utenti del gioco di ruolo post-apocalittico di Bethesda a partire dal 20 agosto. L'Incursione nel Vault 94 potrà essere compiuta inizialmente solo su PC, per poi essere disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One nei giorni successivi.

Il Vault 94, situato tra la Scissione Selvaggia e la Palude Boscosa, sarà immerso dalla natura per via delle operazioni condotte dai suoi ex inquilini, i rappresentanti di una comunità di utopisti incaricati di riportare la Terra alla sua fertilità originaria dopo la Grande Guerra mediante la conservazione dei semi di piante ed alberi dei biomi più disparati.

L'insolito giardino sotterraneo che troveremo nel Vault 94 farà da sfondo alle sfide che attendono coloro che vorranno esplorarlo per recuperare le preziose risorse al suo interno. Solo i più valorosi riusciranno a sopravvivere ai pericoli che si celano in questo misterioso polmone verde scampato alla distruzione della superficie, come confermano gli stessi autori di Bethesda consigliandoci di formare squadre con personaggi che abbiano già raggiunto il Livello 50 per affrontarne le missioni a tempo e, soprattutto, quelle istanziate.

L'adozione di questa nuova funzione di istanziamento, secondo Bethesda, permetterà ai giocatori di non essere interrotti da altri utenti che vorranno intervenire nelle missioni, dandoci così maggior controllo sullo stato del dungeon per fare in modo che ciascuna partita online sia differente dalle altre. In calce all'articolo trovate le prime immagini del Vault 94.