Fallout 76: l'Incursione nel Vault 94 è ora disponibile!

Bethesda ha pubblicato la tanto attesa Patch 12 di Fallout 76 che ha introdotto nel gioco l'Incursione nel Vault 94 e molto altro. Su PC pesa circa 2GB, mentre su PlayStation 4 e Xbox One arriva a 7GB!

Quella nel Vault 94 rappresenta la prima incursione istanziata del gioco. I giocatori sono chiamati a formare una squadra e completare delle missioni per scoprire cos'è successo agli abitanti del Vault 94. Ad attenderli, chiaramente, ci saranno numerose ricompense, tra cui progetti per creare nuovi set di armature del Vault. L'Incursione risulta già disponibile su PC, mentre su console aprirà i battenti nei prossimi giorni, a meno che non vengano scoperti dei problemi importanti.

Le novità non terminano affatto qui: i giocatori possono ora esibire la propria collezione all'interno di una serie di teche a tutti coloro che visitano il loro C.A.M.P.., mentre il numero di Tappi accumulabili è stato aumentato a 30.000 per personaggio. Mobili, strumenti e fonti d'acqua d'ora in avanti richiederanno una pressione lunga del relativo comando, in modo che tali azioni non vengano eseguite per sbaglio.

In Nuclear Winter è stato introdotto il Sistema di scelta dei Talenti, che fornisce maggior liberà nel decidere quali carte sbloccare. Le carte Talento duplicate conferiranno biglietti da soprintendente, che potranno essere spesi per sbloccare carte Talento mancanti. Il numero di tali biglietti varierà a seconda della carta desiderata. Per maggiori informazioni sulle novità introdotte dalla Patch 12 di Fallout 76, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale.