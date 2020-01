Fallout 76: alcuni indizi suggeriscono il passaggio al free to play

Nonostante Fallout 76 continui con una certa costanza a ricevere eventi a tempo, nuovi contenuti e aggiornamenti di vario tipo, Bethesda non sembra essere contenta del numero di utenti connessi ai server e potrebbe a breve lanciare una versione gratuita del gioco online.

A suggerire il possibile arrivo del gioco in versione free to play è il recente ritiro di numerose copie fisiche da catene di negozi come EB Games. Tale ritiro è stato ordinato direttamente dal distributore e non è voluto dai negozianti. Anche grossi rivenditori di videogiochi come Amazon non hanno più copie fisiche del gioco in magazzino e l'unico modo per potersi accaparrare l'edizione su disco di Fallout 76 è quella di acquistare una delle poche copie usate disponibili online. Non sono state coinvolte invece l'edizione Tricentennial e quella Power Armor, che continuano ad essere in vendita presso i vari negozi.

Un simile evento, che non riguarda però i negozi di tutto il mondo ed è quindi da prendere con le pinze, potrebbe essere l'indizio di una vera e propria trasformazione in arrivo per il gioco. Grazie al possibile passaggio al modello free to play potrebbe infatti arrivare un gran quantitativo di utenti curiosi e che non hanno mai provato il gioco a causa delle critiche mosse tanto dalla stampa internazionale quanto dall'utenza. Dopotutto una simile decisione da parte di Bethesda giustificherebbe anche il recente arrivo dell'abbonamento premium intitolato Fallout 1st, il quale non è proprio andato giù ai giocatori che hanno acquistato il titolo.

Avete già dato un'occhiata ai Sotterranei di Watoga facenti parte dell'espansione gratuita Wastelanders di Fallout 76? Vi ricordiamo inoltre che solo qualche settimana fa alcuni hacker sono riusciti a rubare tutto l'inventario di alcuni giocatori PC di Fallout 76 approfittando di un particolare glitch.