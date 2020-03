Fallout 76: l'interesse dei fan per il PvP è inferiore alle aspettative, ammette Bethesda

Manca ormai poco all'arrivo dell'espansione Wastelanders di Fallout 76, e così il dirigente di Bethesda Pete Hines affronta il tema dello scarso interesse manifestato dai giocatori di questo controverso GDR post-apocalittico per le attività multiplayer legate al PvP.

Intercettato dai microfoni di USGamer, Hines ha infatti affrontato l'argomento e spiegato, riguardo al PvP di Fallout 76, che "beh, la nostra intenzione era sempre stata quella di occuparcene e di lanciare queste attività, volevamo vedere cosa ne avesse pensato la gente e soddisfare le loro richieste tenendo conto della loro reazione. Per questo, penso che siamo rimasti un po' sorpresi da quante poche persone volessero prendere parte al PvP, specie in rapporto a quante fossero interessate al PvE".

Fatta questa premessa, il dirigente di Bethesda dichiara altresì che "ci sono comunque alcune persone che giocano a Fallout 76 per duellare con gli altri utenti, non fraintendetemi. Ma penso che sia comunque una percentuale inferiore rispetto a quella che pensavamo in origine".

Con Wastelanders, Bethesda proverà così a soddisfare gli appassionati delle attività PvE con l'ampliamento dell'universo contenutistico di Fallout 76 tramite l'aggiunta di personaggi non giocanti con cui dialogare e da cui ricevere delle missioni, di un sistema di reputazione e di sfide da affrontare in singleplayer. Tutto ciò, è bene ricordarlo, sarà disponibile in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco su PC, PlayStation 4 o Xbox One.