Fallout 76: gli iscritti a Fallout 1st si coalizzano e formano l'Aristocrazia Apocalittica

La polemica scatenata dal lancio di Fallout 1st ha coinvolto anche molti utenti che, decidendo di iscriversi al nuovo servizio di Bethesda, sono stati fatti oggetto degli attacchi degli altri esploratori del West Virginia. Per tutta risposta, gli abbonati a Fallout 1st hanno deciso di formare un clan "speciale"!

Tormentati dagli altri utenti di Fallout 76 per essersi iscritti a Fallout 1st, alcuni abbonati al nuovo servizio di Bethesda hanno unito le proprie forze per inaugurare l'Aristocrazia Apocalittica, un clan per soli abbonati che simula in maniera pretestuosa una vera e propria "lotta di classe" come forma di difesa agli attacchi subiti, sia verbali che ingame.

Il controverso atteggiamento assunto dai membri dell'Aristocrazia Apocalittica consiste infatti nell'indossare abiti "da nobile" e di ritrovarsi in un dato punto della mappa per andare a caccia degli altri giocatori con il solo scopo di denigrarli per la loro "povertà". Interpellato dai colleghi di Polygon, il fondatore del clan VectorZarak giustifica tale atteggiamento come "la logica reazione agli insulti ricevuti" da parte degli abbonati a Fallout 1st bersagliati dai giocatori non paganti.

In attesa di scoprire quali forme potrà mai assumere in futuro questa sorta di operazione di "antibullismo in roleplay" caratterizzata dalla nascita di community come quella dell'Aristocrazia Apocalittica, vi ricordiamo che l'espansione Wastelanders di Fallout 76 è stata recentemente posticipata ai primi mesi del 2020.