Fallout 76: Jason Schreier ribadisce la natura multiplayer con focus sulla narrazione

Poco dopo l'annuncio di Fallout 76 Jason Schreier di Kotaku aveva affermato che "il nuovo gioco Bethesda sarà fortemente incentrato sul multiplayer presentando meccaniche simili a quelle di Rust e DayZ, dichiarazione che ha generato malcontento tra i fan dei giochi single player. Oggi Schreier ha voluto chiarire la situazione.

L'editor di Kotaku afferma di "aver visto molta confusione in seguito alle dichiarazioni riportate" e per questo ha deciso di fare chiarezza: "Altre fonti confermano che Fallout 76 sarà un gioco online, ma personalmente sono molto ottimista. Le voci parlano di un gioco molto interessante, un titolo certamente orientato al multiplayer ma focalizzato sulla storia come qualsiasi altro prodotto Bethesda. Potrebbe essere incentrato sul multigiocatore ma è ancora un Fallout. Non voglio sbilanciarmi troppo, in fondo non ho ancora visto o provato il gioco, ma non voglio neanche che le persone passino il tempo a chiedersi come mai Fallout 76 non somiglia agli altri episodi della saga. Voglio dire.... vi ricordate le critiche ai tempi di Fallout 3, per la natura del gioco in prima persona? Eppure Bethesda ci ha stupito, e lo farà ancora una volta nel sono certo..."

Fallout 76 sarà svelato ufficialmente all'E3 di Los Angeles, il gioco è ancora privo di una finestra di lancio, secondo alcuni rumor il titolo arriverà alla fine del 2018 o nei primi mesi del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.