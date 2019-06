Fallout 76 e i Kit di Riparazione a pagamento: per Bethesda non sono pay-to-win

Fallout 76, ultima produzione legata al franchise sviluppata dal team di Bethesda, è stato al centro di diverse polemiche: tra le più recenti, l'introduzione dei Kit di Riparazione nel Negozio Atomico.

Parte della community ha infatti criticato la scelta di introdurre al suo interno questi ultimi, in quanto oggetti che non possiedono una natura esclusivamente estetica. Il Kit di Riparazione è infatti un item monouso, che può essere utilizzato dai giocatori per riparare degli oggetti in-game in proprio possesso. In difesa della scelta si è però recentemente espresso Jeff Gardiner, lead designer di Fallout 76. Quest'ultimo, in un'intervista concessa a PC Gamer, ha infatti commentato la scelta operata da Bethesda, spiegandone le motivazioni.

Queste le parole di Gardiner in merito: "Credevamo che i Kit di Riparazione fossero un item conveniente per coloro che non volevano dedicarsi al grinding [...] era semplicemente un modo per queste persone per sostanzialmente aggirare sistemi del gioco, decisamente non un meccanismo pay-to-win". Proseguendo nel proprio intervento, Gardiner contesta peraltro che all'interno di Fallout 76, i giocatori non competano realmente l'uno con l'altro, fatta eccezione per la modalità PvP presente nel titolo.

In chiusura, segnaliamo ai lettori che amano l'universo di Fallout un'iniziativa che sicuramente non vorranno perdersi: l'interpretazione del brano Country Roads da parte della Everyeye Band, composta per l'occasione dai nostri Francesco Fossetti, Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli!