Fallout 76: la borsa dell'Edizione Armatura Atomica è diversa da quella pubblicizzata

Non sembra esserci pace per Fallout 76. Dopo le scarse vendite, il pessimo riscontro della critica specializzata, le richieste di rimborso e le lamentele per i bug, è arrivato un altro grattacapo per Bethesda.

Alcuni giocatori si stanno infatti lamentando per la qualità della borsa contenuta della costosa Edizione Armatura Atomica da ben 200 euro, che è risultata essere inferiore a quanto inizialmente preventivato. Secondo quanto pubblicizzato da Bethesda nel periodo precedente al lancio, all'interno avrebbe dovuto esserci una borsa realizzata in cotone canvas (come potete vedere nell'immagine promozionale in alto).

Al lancio, tuttavia, la beffa: gli acquirenti dell'Edizione Armatura Atomica di Fallout 76 si son ritrovati una borsa realizzata con il più economico nylon. Un giocatore, alla quale la cosa non è andata giù, ha contattato il servizio clienti di Bethesda, che a sua volta ha risposto in questo modo: "Ci dispiace che tu non sia soddisfatto della borsa. Quella mostrata nella pubblicità era un prototipo che si è rivelato troppo costoso da produrre. Non prevediamo di fare nulla al riguardo".

Qualcuno tra voi ha acquistato l'Edizione Armatura Atomica? Siete soddisfatti della borsa contenuta al suo interno? Intanto, uno studio legale di Washington sta indagando su Bethesda accusata di aver attuato pratiche commerciali scorrette.