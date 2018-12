Fallout 76: le Loot Box si preparano a entrare nel Negozio Atomico?

I dataminer di Fallout 76 hanno "fatto le pulci" all'ultimo aggiornamento del kolossal post-apocalittico di Bethesda e, dopo averne analizzato ogni riga di codice, riferiscono di aver scoperto degli inquietanti indizi che conducono verso l'annuncio imminente delle Loot Box.

Come riportato sulle pagine del subreddit ufficiale di Fallout 76 dagli stessi dataminer che hanno condotto questa "ricerca", all'interno dei file .esm aggiunti da Bethesda con l'ultimo update ci sarebbero infatti delle righe di testo nascoste dedicate alle "lunchbox", degli oggetti che, presumibilmente, verranno aggiunti a breve nel catalogo digitale del Negozio Atomico.

La descrizione di queste misteriose lunchbox offertaci dalle porzioni di codice scovate dai dataminer è del tutto assimilabile a quella delle famigerate Loot Box: utilizzandole, infatti, dovremmo acquisire dei "potenziamenti ingame" che spazieranno dai boost di esperienza all'aumento temporaneo di valori come il peso trasportabile o la resistenza alle radiazioni.

L'introduzione delle lunchbox nel Negozio Atomico di Fallout 76 potrebbe inasprire ulteriormente i toni del già aspro confronto tra la community e gli sviluppatori statunitensi causato dai bug che hanno minato l'esperienza di gioco di chi ha acquistato il titolo al lancio e, più in generale, dall'oggettiva vacuità narrativa e ludica dell'immensa regione dell'Appalachia.

In questi mesi, i vertici di Bethesda hanno ribadito più volte la volontà di servirsi delle microtransazioni per offrire solo ed esclusivamente degli oggetti estetici e non, come suggerito da questi rumor, degli elementi in grado di modificare l'economia di gioco tramite l'acquisto di loot box. Non sappiamo, quindi, se i riferimenti alle lunchbox condurranno a breve al loro effettivo ingresso nel catalogo del Negozio Atomico o se, al contrario, non verranno utilizzate.