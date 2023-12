Fallout 76: le luci di Atlantic City si accendono nel nuovo video gameplay

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole tutti i fan di Fallout con il primo trailer della serie TV, Bethesda riapre una finestra sull'universo interattivo di Fallout 76 per mostrare un nuovo video gameplay di Atlantic City, l'espansione gratuita in arrivo il 5 dicembre su PC e console.

Suddivisa in due parti per consentire agli utenti di sperimentare tutte le migliorie e aggiunte promesse da questa importante espansione, Atlantic City porta i sopravvissuti della Zona Contaminata dell'Appalachia a esplorare le rovine della metropoli statunitense per scoprirne i segreti.

La città che visiteremo sarà però molto diversa dalle zone nuclearizzate che hanno fatto da sfondo all'avventura originaria di Fallout 76 e alle spedizioni di The Pitt oltre i confini dell'Appalachia, in ragione della distanza dalle più vicine bombe atomiche cadute durante la Grande Guerra narrata nella serie di Bethesda. Nel corso dell'avventura, quindi, sarà possibile visitare i luoghi più caratteristici di Atlantic City e immergersi nella sua vita notturna, stando però sempre attenti a non intralciare i piani della criminalità organizzata della Famiglia e a non inimicarsi il dispotico governo locale o gli sgherri senza scrupoli degli Showmen.

Prima di lasciarvi al nuovo video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che la prima parte di Fallout 76: Atlantic City verrà lanciata il 5 dicembre su PC, PlayStation e Xbox, mentre la seconda parte approderà sulle medesime piattaforme nel corso del 2024.