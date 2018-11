Fallout 76: la mappa fan made interattiva è disponibile su iOS e Android

Il successo della mappa fan made di Red Dead Redemption 2 spinge il gruppo di programmatori amatoriali con un debole per le avventure a mondo aperto a proiettarci nella Zona Contaminata del West Virginia con l'app per iOS e Android della mappa interattiva di Fallout 76.

L'applicazione è scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play e permette agli esploratori dell'Appalachia di orientarsi nell'enorme universo di gioco mostrando i luoghi di maggiore interesse, la collocazione esatta delle installazioni militari dove poter acquisire il controllo dei missili nucleari e i punti più "sensibili" della mappa (e qui ci fermiamo per non incappare nello spoiler più becero).

Pur prevedendo lo sblocco a pagamento della versione "Pro" per accedere a funzionalità aggiuntivhe che comprendono la rimozione della pubblicità e il monitoraggio dei propri progressi, l'edizione "Free" dell'app della mappa fan made interattiva di Fallout 76 consente comunque la consultazione libera dei segnalibri e la possibilità, da parte dell'utente, di visualizzare solo una determinata tipologia di luoghi di interesse ed escludere le indicazioni più "spoilerose" (neologismo odioso quanto i bug che caratterizzano la giovane vita del titolo sin dalla fase di stress test della B.E.T.A.).

Come nel caso della mappa fan made di RDR2, quindi, anche in questo caso ricordiamo a chi ci segue che il progetto non è in alcun modo supportato da Bethesda e ne consigliamo l'utilizzo e solo ed esclusivamente a chi ha già esplorato in maniera approfondita il West Virginia e desidera consultare questo strumento per facilitare il completamento degli obiettivi più avanzati.

L'applicazione della mappa fan made interattiva di Fallout 76 per sistemi iOS e Android può essere scaricata su App Store (Unofficial Map for Fallout 76) e Google Play (MapGenie: Fallout 76).