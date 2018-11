Fallout 76: Metascore 50, peggior accoglienza per un gioco Bethesda dal 2009

Continuano i problemi per Fallout 76: dopo il review bombing da parte della community, il gioco Bethesda si trova ora a dover fronteggiare anche la tiepida accoglienza riservata dalla stampa internazionale...

Nel momento in cui scriviamo Fallout 76 ha un Metascore pari a 50/100 ed un User Score di 2.7/10, risultati certamente non positivi per una produzione AAA di un grande publisher come Bethesda: i giochi della casa del Maryland non ottenevano una simile accoglienza dai tempi di Pirates of the Caribbean The Legend of Jack Sparrow (2006, Metascore 49) e Rogue Warrior (uscito nel 2009, Metascore 27).

Come riportato da ScreenRant è curioso notare come nel 2011 Bethesda non abbia voluto riconoscere il "Bonus Metacritic" a Obsidian per Fallout New Vegas, gioco che ha ottenuto un Metascore pari a 84, di un punto inferiore rispetto a quanto stabilito nel contratto tra le due parti.

Fallout 76 è un gioco in continua evoluzione, Todd Howard di Bethesda ha più volte dichiarato che "questo è solamente l'inizio di un lungo viaggio" e che il progetto sarà supportato per molti anni.