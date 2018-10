Fallout 76: Microsoft punisce severamente i leak trapelati in occasione dello stress test

Fallout 76 è ormai quasi in dirittura di arrivo, ma la curiosità degli utenti di scoprire e condividere nuove informazioni in merito non sembra essersi ridotta con l'approssimarsi della data di uscita del titolo.

Sembra infatti che alcuni utenti coinvolti nello stress test su Xbox One non abbiano resistito alla tentazione di divulgare screenshot o addirittura interi footage della loro esperienza con la beta di Fallout 76.

Queste azioni non sono tuttavia state apprezzate da Microsoft, che ne aveva escluso la possibilità all'interno dei propri Accordi di Non Divulgazione. Le conseguenze non sono quindi tardate ad abbattersi sugli incauti videogiocatori, che hanno subito significative sanzioni.

Nello specifico, gli utenti che avevano deciso di condividere la propria esperienza di gioco tramite live su Twitch si sono visti immediatamente sospeso il proprio account sulla piattaforma di streaming.

Ma non solo: Microsoft ha deciso anche la sospensione degli account Xbox Live e della membership del programma Xbox Insider degli utenti coinvolti. Alcuni videogiocatori non potranno recuperare il proprio account Xbox Live sino al 1 gennaio 2019.

Una reazione quindi decisamente ferma e severa da parte di Microsoft, da sempre poco incline a lasciare impunite simili violazioni.

Vi ricordiamo che Fallout 76 sarà disponibile per PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal 14 novembre 2018. Per maggiori dettagli sul titolo rimandiamo alla sessione di gameplay, realizzata da Alessandro Bruni e Francesco Fossetti.