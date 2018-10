Fallout 76 Mod: Pete Hines spiega come funzionano e quando arriveranno

Pete Hines ha rivelato ai microfoni di GameSpot USA come funzioneranno le mod di Fallout 76 e quando saranno effettivamente disponibili per tutti i giocatori.

Hines fa sapere che "le mod saranno supportate esclusivamente sui server privati, il lavoro che stiamo facendo sulle mod è strettamente legato ai server privati. Non ci sono piani futuri per permettere ai giocatori di utilizzare i file di modifica sui server pubblici."

Scopriamo poi che le mod non saranno disponibili al lancio bensì arriveranno "non prima di dodici mesi", quindi indicativamente durante l'autunno del 2019, una tempistica decisamente lunga ma che permetterà a Bethesda di assicurarsi che tutta l'infrastruttura funzioni nel modo corretto.

Ricordiamo che oggi pomeriggio alle 16:00 andrà in onda su Twitch un Q&A dedicato a Fallout 76, Alessandro e Francesco risponderanno a tutte le vostre domande e curiosità sul nuovo gioco Bethesda in arrivo il 14 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.