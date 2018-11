Fallout 76: la mod ReShade migliora (di poco) la grafica su PC

Gli sviluppatori amatoriali del gruppo ReShade pubblicano una mod di Fallout 76 che promette di rendere più "apocalittico" il comparto grafico della versione PC del nuovo kolossal ruolistico di Bethesda.

Grazie all'estrema duttilità del Creation Engine, la mod Optimum ReShade può essere facilmente implementata copiando il contenuto del file .rar scaricabile dalle pagine di NexusMods nella cartella di installazione di Fallout 76 presente sul proprio PC (il percorso dovrebbe essere Programmi Bethesda.net Launcher games Fallout76).

Una volta installata, la mod promette di agire sul rendering della scena a schermo cambiando la palette cromatica, l'intensità delle ombre e delle fonti di illuminazione dinamica e l'ampiezza delle tonalità di scuri.

Chi ha avuto modo di provare in anteprima la mod Optimum, come i colleghi di WCCFTech, lodano il lavoro svolto dal team ReShade e la relativa leggerezza della loro soluzione grafica: la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo, infatti, non sembra essere influenzata dalla mod del team ReShade nonostante la diminuzione dell'effetto di blur potesse far temere degli estemporanei (ma comunque fastidiosi) cali di framerate nelle situazioni di gioco più concitate e nelle aree più estese dell'Appalachia.

Se siete riemersi dal Vault 76 impugnando con orgoglio il vostro mouse preferito e la tastiera del PC, quindi, vi consigliamo di provare questa soluzione grafica amatoriale e, ovviamente, di offrirci il vostro parere al riguardo attraverso la bianca lavagna dei commenti che trovate a fondo pagina assieme alle immagini esplicative della mod Optimum.

Fallout 76 è disponibile dal 14 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. I primi esploratori della Zona Contaminata della Virginia Occidentale stanno facendo degli strani incontri e non sembrano essere molto contenti della scelta operata da Bethesda di traghettare la serie di Fallout sulle sponde degli MMORPG, o almeno questo è il parere espresso da chi sta subissando Metacritic di recensioni utente negative.