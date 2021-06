Fallout 76: la modalità battle royale chiuderà i battenti a breve

Mentre l'attenzione dei giocatori è tutta rivolta agli annunci del Summer Game Fest, l'evento che ha inaugurato l'E3 2021, Bethesda ha confermato che a breve non sarà più possibile giocare la modalità battle royale di Fallout 76.

Nel corso della serata è stata infatti annunciata l'imminente chiusura dei server della modalità Nuclear Winter. Stando alle dichiarazioni del team di sviluppo, la decisione è stata presa in seguito all'evidente disinteresse mostrato dai videogiocatori del titolo online, i quali prediligono l'esperienza cooperativa disponibile sin dal lancio del gioco. In ogni caso la chiusura non sarà immediata e i giocatori potranno continuare a giocare questa modalità fino al prossimo settembre 2021, quando Bethesda pubblicherà un nuovo aggiornamento che rimuoverà ogni riferimento a Nuclear Winter nel titolo. Sul sito ufficiale del gioco è stato inoltre confermato che tutti coloro i quali hanno giocato almeno una partita a Nuclear Winter riceveranno delle ricompense esclusive, sebbene non si conoscano ancora i dettagli in merito a tali bonus.

Tra le restanti novità annunciate oggi troviamo anche un nuovo periodo di prova gratuito del gioco, che potrà essere scaricato e giocato senza costi aggiuntivi su tutte le piattaforme supportate da oggi fino al prossimo 16 giugno 2021.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi contenuti in arrivo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sull'evoluzione di Fallout 76.