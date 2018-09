Fallout 76: al momento non ci sono piani per il supporto al cross-play

Pete Hines, come sempre molto attivo su Twitter, è tornato a parlare della possibilità di inserire il supporto al cross-play in Fallout 76, affermando chiaramente che per il momento Bethesda non ha nessun piano a riguardo.

La notizia dell'apertura al cross-play da parte di Sony ha fatto rapidamente il giro della rete, e molti utenti, ricordando le dichiarazioni di Todd Howard risalenti a qualche mese fa, che incolpava l'azienda giapponese del mancato cross-play, si sono rivolti a Pete Hines, chiedendo lumi riguardo l'eventuale implementazione di questa feature. Il vice presidente di Bethesda, purtroppo, ha risposto: "Fallout 76 non supporta il cross-play per una serie di ragioni, e non so se mai lo supporterà. Ma vi assicuro che per adesso non rientra nei nostri piani, siamo concentrati sulla B.E.T.A. e sul lancio del gioco".

Ricordiamo che Fallout 76 sarà disponibile a partire dal 13 novembre 2018 su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC. Nel mese di ottobre Bethesda lancerà una beta riservata agli utenti che hanno effettuato il pre-order. Al momento la fase di prova resta priva di una data di lancio, ma secondo alcune voci di corridoio comincerà l'8 ottobre su Xbox One e successivamente sulle altre piattaforme. Maggiori informazioni a riguardo saranno condivise probabilmente nel corso della settimana.