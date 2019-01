Fallout 76: al momento risulta impossibile lanciare testate nucleari

Dopo l'ultimo reset settimanale, i giocatori di Fallout 76 hanno notato qualcosa di davvero insolito. I Codici Nucleari rinvenibili in giro per l'Appalachia sono uguali a quelli della settimana scorsa!

A causa di questo problema, adesso risulta impossibile lanciare delle testate nucleari. Bethesda è stata subito messa al corrente della problematica, e nella serata di ieri è intervenuta su Twitter per rassicurare i suoi fan e per far sapere si essersi già messa al lavoro per trovare una soluzione. Mentre vi scriviamo, risulta impossibile accedere ai Silos Nucleari. Sono passate quasi 24 ore dal comunicato della compagnia americana, ma da allora non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti in merito.

Quest'oggi, intanto, Bethesda pubblicato un nuovo post sul proprio blog ufficiale ribadendo la sua volontà di supportare Fallout 76 con tanti nuovi contenuti. L'aggiornamento di gennaio in arrivo nelle prossime settimane sarà molto corposo, esattamente come quello dell'11 dicembre, e contribuirà a risolvere molti problemi segnalati dai giocatori. Ci auguriamo che venga risolto anche questo bug con le testate nucleari. Per il futuro sono invece previste nuove missioni, eventi settimanali, nuovi vault, una modalità PvP e tanto altro.