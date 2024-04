Fallout 76 è solo multiplayer online o si può giocare offline in singolo?

Il grande successo della serie TV di Fallout disponibile su Amazon Prime Video vi ha fatto venire voglia di giocare ai videogiochi della serie? Se la vostra attenzione è caduta su Fallout 76, ci sono alcune cose importanti che dovete sapere prima di iniziare a giocarci.

Fallout 76 è multiplayer?

I videogiochi della serie Fallout sono dei GDR famosi per le loro campagne per giocatore singolo, ricche di missioni da affrontare, luoghi da esplorare, personaggi da conoscere e segreti da scoprire. Fallout 76 è tuttavia differente dagli altri episodi sviluppati da Bethesda, poiché è progettato attorno al multiplayer. Dunque, anche se strutturalmente è molto simile a giochi come Fallout 3, Fallout New Vegas e Fallout 4, Fallout 76 è stato concepito per essere giocato online in compagnia di altri videogiocatori.

Questo significa che Fallout 76 non può essere giocato in singolo?

Anche se è progettato per il multiplayer, in realtà Fallout 76 può essere giocato anche in solitaria, poiché Bethesda ha fatto in modo di rendere il gioco godibile anche per chi preferisce giocare da solo. Attenzione però, Fallout 76 non offre una modalità per giocatore singolo propriamente detta, piuttosto permette di affrontare le molteplici attività online anche senza cooperare con altri giocatori. Bethesda assicura che è possibile affrontare tutte le missioni della campagna principale e le missioni secondarie senza la compagnia di amici. In taluni casi sono previsti anche dei benefit per coloro che scelgono di fare tutto da soli.

È obbligatorio l'online?

Anche se Fallout 76 può essere giocato in solitaria, si tratta pur sempre di un gioco incentrato sul multiplayer, per questo motivo la connessione online è sempre obbligatoria. Ciò significa che sulle console PlayStation e Xbox richiede obbligatoriamente una sottoscrizione a PlayStation Plus e Xbox Game Pass (Core o Ultimate), rispettivamente.

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su