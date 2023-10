Fallout 76 non sarà più lo stesso con Atlantic City: tanti dettagli sull'espansione gratis

Dalle colonne del PlayStation Blog, Bethesda illustra le tante aggiunte e sorprese previste da Atlantic City, la prossima espansione gratis di Fallout 76 destinata ad approdare su PC e console tra poche settimane.

A farci da Cicerone tra i numerosi elementi inediti che andranno a comporre la stratificata esperienza ludica, narrativa e contenutistica di Fallout 76 è Parker Wilhelm: il Content Manager di Bethesda Softworks entra nel merito delle aggiunte di Atlantic City sottolineando la possibilità, per gli appassionati del GDR post-apocalittico di esplorare una nuova ambientazione e di cimentarsi in una Spedizione inedita oltre i confini dell'Appalachia.

La metropoli che farà da sfondo alla prossima avventura di Fallout 76 viene descritta come una città relativamente fortunata, in ragione della distanza dalle più vicine bombe nucleari cadute durante la Grande Guerra: l'Atlantic City che esploreremo manterrà perciò lo spirito della metropoli originaria, una città costiera votata al gioco d'azzardo e candidata ideale per far ripartire la ricostruzione post-nucleare.

Nel corso della Spedizione confezionata da Bethesda sarà possibile visitare i luoghi più caratteristici di Atlantic City e immergersi nella sua vita notturna, per poi confrontarsi con il racket della criminalità organizzata della Famiglia, il non meno dispotico governo locale e la gilda degli Showmen.

L'esperienza promessa da Atlantic City, di conseguenza, sarà molto diversa da quella vissuta nel Pitt della precedente Spedizione e tra le ambientazioni nuclearizzate della Zona Contaminata dell'Appalachia. Per averne la controprova non ci resta che attendere fino al 5 dicembre e scaricare gratis la prima parte dell'espansione Atlantic City di Fallout 76 su PC, PlayStation e Xbox. Ma prima, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale su Fallout e la guerra che non cambia mai, 25 anni di una serie cult.