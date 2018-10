Fallout 76 non consentirà il respec dei personaggi

Tramite il suo profilo Twitter ufficiale, Pete Hines di Bethesda ha confermato che Fallout 76, nuovo capitolo della celebre serie RPG che per la prima volta si affaccerà sul mondo del multiplayer online, non permetterà ai giocatori di fare il respec dei propri personaggi.

Un fan incuriosito ha chiesto ad Hines se sarebbe stato possibile, per un giocatore che avesse speso tutti i suoi punti SPECIAL e non fosse soddisfatto della build del proprio personaggio, ridistribuire i valori delle caratteristiche per ottenere un un risultato diverso. "Non si può fare il respec delle SPECIAL", ha però concisamente precisato Pete Hines.

SPECIAL è un acronimo che racchiude tutte le statistiche presenti all'interno di Fallout 76, ovvero Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility, e Luck. Il modo in cui distribuirete i valori delle statistiche andrà a modificare la natura di alcuni dialoghi in-game: ad esempio, se deciderete di puntare tutto sulla Forza tralasciando completamente l'Intelligenza, talvolta il vostro personaggio si comporterà alla stregua di un bruto, nel mentre se punterete molto sul Carisma avrete spesso delle opzioni in più per riuscire a tirarvi fuori dai problemi.

Vi ricordiamo che Fallout 76 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 14 novembre. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima per ulteriori dettagli sul gioco.