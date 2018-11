Fallout 76 non decolla su Twitch, numeri inferiori a quelli di Fallout 4

Numeri non proprio positivi per Fallout 76 su Twitch: il nuovo gioco Bethesda sta attirando un numero inferiore di streamer e spettatori rispetto a Fallout 4, uscito nel 2015.

Fallout 76 ha raggiunto in Beta un picco pari a 184.000 spettatori su Twitch ma oggi i numeri sono in calo e si assestano su una media di 106.000 spettatori per la prima settimana, in calo del 42% rispetto alla beta e di oltre il 50% rispetto a Fallout 4, che nella settimana di debutto registrò quota 243.000 spettatori in contemporanea.

Ad oggi Fallout 76 occupa la posizione numero 31 nella classifica dei giochi più popolari di Twitch, superato anche dal poco fortunato Radical Heights (27esimo posto) sfortunato Battle Royale sviluppato dallo studio di Cliffy e giocato mediamente da poche decine di persone.

Fallout 76 deve fare i conti anche con il Review Bombing, migliaia di utenti stanno massacrando il gioco con recensioni negative su Metacritic, al momento la media voto dei giocatori è pari a 2.5/10.