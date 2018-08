Fallout 76 non diventerà un gioco offline, le date della Beta verranno comunicate presto

Rispondendo a una serie di domande su Twitter, Pete Hines di Bethesda fa sapere che l'attuale struttura di Fallout 76 non verrà rivista in alcun caso e dunque non sarà possibile giocare offline in futuro.

Sebbene Fallout 76 non rappresenti un punto di svolta e il publisher abbia assicurato che la compagnia continuerà a produrre giochi offline, in questo caso specifico si tratta di un progetto Served Based e un cambiamento in questo senso richiederebbe enormi sforzi, con la necessità di riprogettare l'intera struttura della produzione.

In un secondo Tweet, Hines chiarisce anche la situazione relativa alla Beta di Fallout 76, specificando che le date esatte verranno rivelate molto presto, al momento resta confermata la finestra di lancio già annunciata in precedenza, ovvero ottobre, con accesso anticipato su Xbox One.

Fallout 76 sarà disponibile dal 13 novembre su Xbox One, PlayStation 4 e PC, in edizione retail e digitale in esclusiva su Bethesda.net.