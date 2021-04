Fallout 76 non si ferma: una montagna di novità nell'update Pronti e Carichi

I problemi di lancio sono ormai un lontanissimo ricordo. In questi anni Fallout 76 non ha mai smesso di crescere e maturare, un percorso ininterrotto che a breve si concretizzerà con l'aggiornamento "Pronti e Carichi", il cui lancio è previsto per martedì 27 aprile.

Le novità previste sono innumerevoli, pertanto il team capitanato da Todd Howard - ora parte integrante della famiglia degli Xbox Game Studios - ha confezionato un dettagliato filmato per illustrarle tutte quante. Si segnala, innanzitutto, l'introduzione delle Dotazioni S.P.E.C.I.A.L., ossia un nuovo sistema che consentirà, dopo il livello 25, di usare un’obliteratrice nel C.A.M.P. e presso le stazioni ferroviarie per reimpostare i parametri S.P.E.C.I.A.L., cambiare le carte Talento, assegnare un nome alla dotazione e salvarla in uno dei due slot disponibili. Saranno inoltre aggiunti gli Slot per C.A.M.P., che permetteranno di costruire una dimora nuova di zecca senza rinunciare a quella esistente, mentre le Operazioni Giornaliere verranno espanse con una nuova modalità di gioco, nuovi luoghi, nuovi nemici, nuove mutazioni e nuove ricompense, raddoppiando quasi ogni aspetto delle operazioni originali.

Il 27 aprile prenderà il via la Stagione 4: Armor Ace and the Power Patrol in Cold Steel, nella quale l'intrepido difensore della libertà dovrà dirigersi a nord per affrontare il temibile Commissario Caos e la sua banda di canaglie robot, gli Yukon 5. Il tavoliere offrirà 100 nuovi gradi da sbloccare e un'ampia varietà di ricompense da ottenere salendo di livello, tra cui manichini, distintivi girino, Nuka-Shine Zero e Lager Formica Radioattiva Plus, oltre a ricompense classiche come oggetti consumabili, valute di gioco, atomi, pacchetti di carte Talento, e bonus per i membri di Fallout 1st.

Non è ancora finita. Bethesda introdurrà anche un'opzione per la Mira Assistita alle impostazioni di gioco (permetterà ai giocatori di puntare i nemici più facilmente), delle modifiche del menu Attività del mondo (che mostrerà eventi attivi, zone nuclearizzate, giocatori commercianti nelle vicinanze e altro ancora), cursori di creazione sui banchi di lavoro e miglioramenti per gli scontri in mischia.

Per preparare al meglio i giocatori alla nuova stagione di contenuti, il team ha dato il via al Weekend "Ricchi Commercianti": fino alle 18:00 di lunedì 26 aprile vendete bottino ed equipaggiamento indesiderati ai commercianti per ottenere fino al doppio dei tappi giornalieri.