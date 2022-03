Fallout 76 non smette di crescere: Double Eleven svilupperà nuovi contenuti con Bethesda

A ulteriore riprova del piano di supporto pluriennale di Fallout 76, Bethesda annuncia di aver stretto una partnership con Double Eleven per lo sviluppo di tanti nuovi contenuti per la dimensione post-apocalittica del GDR online.

In questi ultimi anni, il team di Double Eleven ha collaborato con altre software house e co-sviluppato titoli come Rust, Minecraft Dungeons, Crackdown 3, Goat Simulator, PixelJunk Shooter Ultimate, Limbo e LittleBigPlanet per PS Vita, maturando in questo modo una grande esperienza nel supporto alla realizzazione di progetti multipiattaforma o esclusivi per i sistemi più disparati.

I rappresentanti della software house inglese spiegano di aver avviato i contatti con Bethesda nel 2020 e di aver lavorato, da allora, alla creazione di numerosi contenuti che saranno lanciati nella dimensione sci-fi di Fallout 76 nel corso del 2022 e oltre. L'amministratore delegato di Double Eleven, Lee Hutchinson, conferma inoltre di aver lanciato una campagna di assunzioni per accogliere tutti i talenti del settore interessati a contribuire allo sviluppo di Fallout 76.

Stando alle dichiarazioni di Double Eleven, quindi, lo sviluppo su questi contenuti inediti sono già partiti nel 2020 e i frutti di questo lavoro cominceranno a vedersi solo da quest'anno, presumibilmente con Fallout 76 The Pitt, la grande espansione che condurrà gli esploratori dell'Appalachia verso l'hub di Whitespring per cimentarsi in una pericolosa Spedizione piena di bottino da sbloccare.