Fallout 76 non smette di evolversi: le novità della Stagione 2, Armor Ace

La Stagione 2 di Fallout 76 è ormai alle porte e gli autori di Bethesda ci aggiornano sulle novità più importanti che attraverseranno il gioco di ruolo a mondo aperto con l'inizio della fase Armor Ace.

Nel nuovo diario Dentro il Vault, gli autori di Bethesda fissano per il 15 settembre l'inizio della Stagione 2 Armor Ace con un nuovo tavoliere S.C.O.R.E. che darà accesso a tante attività e ad altrettanti bonus da sbloccare progredendo nell'esperienza in rete, sia da soli che in compagnia della propria squadra.

La seconda Stagione di Fallout 76 verrà rappresentata nella forma di un gioco da tavolo e si focalizzerà sulla fittizia battaglia combattuta da Armor Ace e dalla sua Paw Patrol contro il temibile Soggiogatore e la sua armata di Vipere Rosse. Dopo la recente fase di testing, con Armor Ace diventerà effettiva la modifica al gameplay di "Una Zona Contaminata per Tutti", tramite la quale vedremo scalare in maniera dinamica il livello di nemici e creature in base al livello di esperienza raggiunto dal nostro alter-ego.

In calce alla notizia trovate una galleria immagini che mostra alcuni degli oggetti e degli elementi di customizzazione estetica che potranno essere sbloccati partecipando alle Operazioni Giornaliere e Settimanali della Stagione 2 di Fallout 76.