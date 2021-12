Fallout 76 non smette di evolversi: tutte le novità della Stagione 7, La Vendetta di Zorbo

Di ritorno dai mondi alieni di Starfield con gli ultimi artwork condivisi da Todd Howard, Bethesda si ricongiunge con gli esploratori dell'Appalachia di Fallout 76 per mostrare loro un video con le numerose novità de La Vendetta di Zorbo, la fase ingame da attraversare nella Stagione 7 del GDR a sviluppo continuo.

Nell'ultima puntata della serie di diari Dentro il Vault, la sussidiaria degli Xbox Game Studios delinea il quadro completo delle attività e delle sorprese che accompagneranno la partenza de La Vendetta di Zorbo, il tavoliere virtuale che darà inizio alla Stagione 7 di Fallout 76 nella giornata di mercoledì 8 dicembre.

La nuova fase ingame andrà a riallacciarsi idealmente agli eventi narrati nella Stagione 1, con l'audace sfida lanciata al Dottor Zorbo da Capitan Cosmos. Per lavare l'onta dell'umiliazione subita, il malefico Zorbo minaccia di dare seguito alle sue precedenti minacce e di completare il suo piano oscuro di dominio dell'universo conosciuto.

Starà a noi fermare i piani di vendetta orditi da Zorbo, e nel farlo potremo salire di grado nel nuovissimo tavoliere per reclutare famigerati criminali come Octosaw, Skellscream e il Generale Confusione.

I 100 gradi di cui si comporrà il tavoliere de La Vendetta di Zorbo conterranno oggetti unici ed elementi sbloccabili come vernici a tema per armature atomiche, skin per armi, abbellimenti per il CAMP, valuta ingame, beni consumabili, pacchetto di carte Talento e completi per il proprio alter-ego.

Durante la Stagione 7, l'Appalachia di Fallout 76 subirà l'ennesima evoluzione che sarà foriera di novità, come l'arrivo della slot machine Virginia Occidentale e degli alleati Xerxo e Katherine che, una volta incontrati, si posizioneranno nel CAMP per vendere oggetti speciali recuperati nei loro viaggi spaziali.