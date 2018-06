Fallout 76 non supporterà la VR al lancio, ma non è escluso il suo arrivo in futuro

Bethesda è una delle più grandi promotrici della Realtà Virtuale, dal momento che ha già pubblicato versioni create ad hoc di alcuni dei suoi titoli di punta, come Skyrim VR, Fallout 4 VR e DOOM VFR. Molti fan, quindi, si stanno chiedendo se verrà incluso il supporto in Fallout 76, titolo svelato recentemente.

A quanto pare, al momento non è nei piani della compagnia. Fallout 76 non sarà compatibile con i dispositivi dedicati alla Realtà Virtuale al lancio. Pete Hines, tuttavia, non ha definitivamente chiuso la porta, specificando che in futuro le cose potrebbero anche cambiare: "Non abbiamo mai nominato la VR in relazione a Fallout 76. Ciò non significa che non accadrà mai, in ogni caso".

Il team, evidentemente, è impegnatissimo nello sviluppo del titolo, che sta per avviarsi alla conclusione. L'uscita del gioco è infatti prevista prevista su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 14 novembre 2018. Con tutta probabilità la compagnia tornerà ad esaminare la questione dopo il lancio: d'altronde, anche le versioni VR degli altri giochi sopra menzionati sono arrivate molto tempo dopo la pubblicazione del gioco base. Cosa ne pensate al riguardo? Desiderate anche voi una versione VR di Fallout 76?