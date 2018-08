Fallout 76 non è un'esclusiva Bethesda.net, arriverà anche sul Microsoft Store

Nonostante le numerose dichiarazioni in merito alla mancata uscita su Steam di Fallout 76, pare che il gioco non sia un'esclusiva del client Bethesda.net.

Nelle ultime ore, infatti, il gioco è stato messo in vendita sul Microsoft Store, il negozio digitale attraverso il quale gli utenti Windows 10 possono acquistare numerosi titoli, inclusi quelli che supportano il Play Anywhere. In questo momento il gioco non è disponibile sulla versione italiana dello store, mentre su quella inglese sono in vendita sia l'edizione standard che la Tricentennial Edition, al cui interno vi sono svariati bonus digitali (una Power Armor, abiti esclusivi, mimetiche per le armi, decorazioni ed emote). Con l'acquisto di entrambe le versioni è garantito l'accesso alla versione Beta, in arrivo ad ottobre.

Purtroppo la pagina del gioco non contiene molte informazioni sul titolo e, di conseguenza, non possiamo sapere se l'acquisto di Fallout 76 sullo Store Microsoft ci permetterà di giocare anche su Xbox One condividendo i salvataggi via cloud.

Vi ricordiamo che Fallout 76 sarà disponibile a partire dal prossimo 14 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Negli ultimi giorni è stato inoltre pubblicato un divertente trailer animato che spiega quali attività di gruppo sono disponibili nel gioco.