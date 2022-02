Fallout 76, novità a febbraio: Invasori dall'Oltre-Galassia, roadmap 22 e Stagione 8

Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento La Notte della Falena in Fallout 76, i giocatori sono pronti a lasciarsi alle spalle i contenuti della Stagione 7, per fare invece spazio ad un'ondata di novità.

Su questo fronte dovrebbero del resto essere ormai in dirittura di arrivo moltissimi dettagli. Stando a quanto promesso da Bethesda, entro la fine di febbraio 2022 dovrebbero essere infatti condivise una marea di informazioni su quello che sarà il futuro di Fallout 76.

"Sappiamo di essere stati un po’ a corto di notizie nelle ultime settimane, e questo perché stiamo lavorando sodo sulle iniziative future. - ha garantito il team di Bethesda - Abbiamo progetti entusiasmanti per quest’anno, e non vediamo l’ora di condividerli con la community nella nostra roadmap 2022 un po’ più avanti nel corso del mese. Seguiteci nelle prossime settimane per un approfondimento sull’aggiornamento "Invasori dall’oltre-galassia" nel nostro prossimo video degli sviluppatori, un’anteprima della stagione 8 di Fallout 76, un nuovo calendario della community per la primavera e, naturalmente, la roadmap di quest’anno".



Tra grandi aggiornamenti, l'avvio di una nuova Stagione e un calendario di supporto post lancio da svelare, sembra che il team di Behtesda sia pronto a lasciarsi alle spalle la Stagione 7 di Fallout 76.