Fallout 76: novità di gennaio e Fallout Classic Collection in regalo da oggi

Bethesda ha svelato i primi dettagli sull'aggiornamento di gennaio di Fallout 76: il 14 gennaio verrà pubblicato un corposo update e una seconda patch è attesa entro la fine del mese corrente...

Fallout 76 Aggiornamenti

"La settimana scorsa abbiamo preannunciato un inizio dell’anno all’insegna di nuove patch. La prima arriverà il 14 gennaio. Come avvenuto con quella dell’11 dicembre, la nuova patch contribuirà a risolvere vari problemi che ci avete segnalato. Alcuni degli elementi che intendiamo analizzare e correggere riguardano sfide e missioni, correzioni a talenti e armi e risoluzione di problemi che permettevano di ottenere vantaggi in modo anomalo. Stiamo lavorando anche a un’ulteriore patch, successiva a quella di lunedì, che dovremmo riuscire a pubblicare per la fine del mese. Come sempre, la patch si occuperà di problemi evidenziati dalla community: numero di progetti disponibili presso i commercianti, correzione alle modifiche leggendarie e bilanciamento di alcuni talenti."

La compagnia del Maryland ha inoltre annunciato che tutti coloro che hanno effettuato almeno un login a Fallout 76 entro il 31 dicembre 2018 possono ora riscattare a costo zero Fallout Classic Collection tramite il Bethesda Launcher. Nelle prossime settimane gli sviluppatori sveleranno nuovi dettagli sui prossimi contenuti in arrivo per Fallout 76, nonostante le vendite al di sotto delle aspettative l'azienda continuerà a supportare il progetto con tante novità.