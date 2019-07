Fallout 76: tutte le novità dal QuakeCon 2019 tra Nuclear Winter e Wastelanders

Sul palco del QuakeCon 2019, i vertici di Bethesda rappresentati da Pete Hines e Todd Howard confermano la volontà di supportare ancora a lungo Fallout 76 annunciando tutte le novità che interesseranno l'universo post-apocalittico del loro controverso GDR multiplayer nel corso dei prossimi mesi.

La prima di queste novità avrà a che fare con il modulo battle royale Nuclear Winter: i boss della software house statunitense promettono infatti di aggiungere presto la nuova cittadina di Morgantown nella regione selvaggia delle Flatwoods, come possiamo intuire osservando il filmato di presentazione confezionato per la kermesse texana.

Sempre durante il QuakeCon sono state offerte delle rassicurazioni ai giocatori di Fallout 76 che si cimentano con la modalità Avventura: già a partire della seconda metà di agosto, gli esploratori della zona contaminata della Virginia Occidentale potranno infatti visitare il Vault 94 e partecipare ad attività di alto livello studiate per coinvolgerci in lobby da massimo 4 giocatori. Entro fine anno arriverà anche un ulteriore Vault: nel frattempo, Bethesda promette di sfruttare i prossimi update per rendere gratuito il Viaggio Veloce verso gli eventi e di risolvere una nuova serie di bug e glitch.

Per quanto riguarda le aggiunte contenutistiche di Wastelanders, l'espansione gratuita di Fallout 76 dovrebbe arrivare a novembre e comprendere al suo interno nuove tipologie di nemici, tantissimi incontri casuali, un aumento esponenziale delle linee di dialogo offerte dagli NPC, delle missioni secondarie più profonde e nuovi insediamenti che dovrebbero rendere il mondo di gioco più vario e divertente.

Con Wastelanders debutterà inoltre un sistema di fazioni, con attività da sbloccare per elevare il tenore ruolistico dell'opera e consentirci di svolgere incarichi sempre diversi: da questo punto di vista, è emblematica la volontà di Bethesda di rendere disponibili al più presto i server privati e di introdurre un sistema di Perk Leggendari che ambisce a trasformare l'esperienza endgame.