Fallout 76: ecco tutte le novità della Stagione 1, La Gara Leggendaria

Dalle colonne del sito ufficiale della serie di Fallout, gli autori di Bethesda delineano il quadro completo dei contenuti e delle sorprese di Fallout 76 che ci accompagneranno nel corso della Stagione 1, La Gara Leggendaria.

L'aggiornamento 20 che darà ufficialmente inizio alla prima Stagione di Fallout 76 sarà disponibile dal 30 giugno su PC, PS4 e Xbox One, con attività che si protrarranno fino a metà settembre. La Gara Leggendaria offrirà delle sfide inedite e tantissime ricompense ingame come consumabili, oggetti estetici, elementi per il C.A.M.P. e l'armatura atomica di Captain Cosmos.

La Stagione 1 durerà perciò dieci settimane e offrirà un nuovo modo di esplorare la Virginia Occidentale post-nucleare: il tema scelto per questa fase ingame sarà rappresentato dal fittizio gioco da tavolo de La Gara Leggendaria, con missioni da svolgere nei panni di Captain Cosmos per inseguire attraverso la galassia il malvagio Dottor Zorbo e i suoi sgherri. La progressione delle attività svolte durante la Stagione 1 sarà perciò rappresentata da pezzi collocati su di un gioco da tavolo.

Il sistema escogitato da Bethesda per impegnare gli utenti in queste sfide prevede anche una nuova progressione di 100 gradi denominata S.C.O.R.E., con ricompense crescenti tra Atomi, pacchetti di carte Talento ed elementi per la personalizzazione estetica. Per aumentare il proprio punteggio S.C.O.R.E. basterà completare le sfide giornaliere e settimanali.

Ogni grado ottenuto fornirà delle ricompense specifiche, da riscattare direttamente dal tavoliere del gioco da tavolo fittizio de La Gara Leggendaria: chi vorrà passare alla casella successiva più rapidamente potrà spendere 150 Atomi, anche se tale opzione sarà completamente facoltativa e verrà resa disponibile solo dopo due settimane dall'inizio della Stagione.

Quanto alle ricompense, progredendo nei gradi della Stagione 1 di Fallout 76 si avrà accesso a 40 nuovi oggetti estetici e ad elementi come i Cestini per il Pranzo (dei consumabili che forniscono un boost del 25% di Punti Esperienza), i Convertitori di Munizioni, i Pacchi di Scorte Vault-Tec o i Fuochi d'Artificio.