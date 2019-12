Fallout 76: nuova patch, nuovi problemi! Un bug causa la rottura di un'armatura

Nonostante il rinvio dell'espansione Wastelanders, Bethesda sta continuando a supportare regolarmente Fallout 76. Nella giornata di ieri, ad esempio, è arrivato l'aggiornamento 16 che ha aggiunto nuove opzioni per i Mondi Privati e ha spianato il terreno al weekend di gioco gratuito e l'evento di Natale, iniziati oggi alle 17:00.

Non tutto, però, è andato per il verso giusto. Il nuovo aggiornamento ha infatti portato con sé un bug inaspettato e, soprattutto, indesiderato. Come segnala lo YouTuber Jas Thompson, una normale operazione di ricarica dell'arma può causare la rottura delle armature leggendarie. Come potete vedere nel video allegato in cima a questa notizia, dopo la ricarica il valore difensivo dell'oggetto cala di colpo da 519 a 414.

La scoperta del bug ha prevedibilmente generato un bel po' di dibattiti all'interno della comunità. Secondo alcuni, si verificherebbe sempre e su ogni armatura leggendaria del gioco. Secondo altri, invece, si tratterebbe di un problema occasionale legato solamente ad un numero limitato di oggetti. Il problema, in ogni caso, c'è, ed è ben documentato: ricaricare l'arma può rompere un'armatura leggendaria. Ci auguriamo che Bethesda intervenga quanto prima per porre rimedio all'ennesimo bug di Fallout 76.