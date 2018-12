Fallout 76: respec SPECIAL e 'una marea di bug' corretti con la nuova patch

L'ultimo aggiornamento di Fallout 76 interviene su alcuni dei bug più fastidiosi riscontrati dagli utenti del kolossal post-apocalittico di Bethesda e apporta delle modifiche richieste dalla community nel travagliato periodo di lancio del titolo.

Dopo aver innalzato il numero massimo di oggetti dell'inventario e chiuso le falle del codice riscontrate al lancio di Fallout 76, l'update dell'11 dicembre si premura di introdurre il sistema di riassegnazione dei punti S.P.E.C.I.A.L. per i giocatori sopra il livello 50, una delle caratteristiche più richieste dagli esploratori dell'Appalachia.

In aggiunta al respec dei livelli, il nuovo aggiornamento migliora l'esperienza di gioco offerta dal sistema del C.A.M.P. con la rimozione automatica delle rocce, dei piccoli alberi e degli oggetti minori dello scenario durante la fase di costruzione dell'accampamento.

Non meno importanti sono poi gli interventi compiuti da Bethesda per aggiungere la funzione "push-to-talk", il supporto per monitor 21:9 e i parametri per configurare la Profondità di Campo e il Campo Visivo ma, soprattutto, per risolvere "una marea di bug", come specificato in maniera piuttosto inequivocabile dagli stessi sviluppatori statunitensi nel changelog ufficiale della nuova patch. Il tutto, racchiuso in soli 3 GB su PC circa 5 Gb su console: d'ora in avanti, quindi, non dovrebbero esserci più aggiornamenti monstre dalle dimensioni di 40 e più GB.

L'update 1.0.31 di Fallout 76 è previsto al lancio per oggi, 11 dicembre, su PC e per giovedì 13 dicembre su PlayStation 4 e Xbox One.