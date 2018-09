Fallout 76: nuovi dettagli su officine, campi base e gestione delle risorse

Pete Hine di bethesda, negli ultimi tempi molto attivo sui canali social, ha quest'oggi risposto alle domande dei fan su Twitter, rivelando alcune nuove informazioni riguardo le officine, i campi base e la gestione delle risorse in Fallout 76.

Il vide-presidente di Bethesda ha rivelato che sarà possibile conquistare le officine occupate da altri utenti, visto che si tratta di aree comuni sparse nel mondo di gioco. Le officine rivestiranno un ruolo importante nell'estrazione delle risorse. Non sarà invece possibile conquistare i campi base altrui. Pete Hines ha poi confermato che ognuno avrà una cassa personale non accessibile agli altri giocatori in cui riporre oggetti, risorse ed equipaggiamento. Che ne pensate di queste novità?

Ricordiamo che Fallout 76 sarà disponibile a partire dal 13 novembre 2018 su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC. Gli utenti che hanno effettuato il preorder avranno l'opportunità di partecipare a una fase di beta che si terrà nel mese di ottobre. Per ulteriori informazioni e dettagli riguardo il primo capitolo interamente online della serie di Fallout, vi consigliamo di leggere l'articolo di approfondimento a cura di Alessandro Bruni o la recente news incentrata sulle meccaniche legate al sonno e sul funzionamento del sistema di progressione.