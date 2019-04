Fallout 76: il nuovo dungeon non convince la community

Il nuovo dungeon di Fallout 76, Burrows, non sembra essere riuscito a convincere pienamente i giocatori: disponibile come parte dell'aggiornamento Wild Appalachia, questo contenuto non ha trovato l'accoglienza sperata, con la community che ha subito iniziato a far presente alcuni problemi del dungeon...

Molti giocatori hanno definito Burrows "troppo facile e di durata estremamente breve", secondo quanto riportato da Kotaku un giocatore ben equipaggiato può portarlo a termine in poco meno di mezz'ora, mentre in gruppo può essere completato persino in un tempo inferiore.

Ma questa non è l'unica criticità mossa dai giocatori, i quali parlano anche di "un dungeon vuoto, privo di segreti o combattimenti intensi e che non apporta alcun reale beneficio alla lore di Fallout 76", un contenuto sostanzialmente poco ricco che una volta terminato non invoglia a essere rigiocato.

Todd Howard di Bethesda ha parlato recentemente di Fallout 76 commentando il presunto flop commerciale del gioco affermando che "viene giocato ogni giorno da milioni di utenti pienamente soddisfatti" e che "presto arriveranno nuovi contenuti, come saprete supporteremo Fallout 76 ancora a lungo", sottolineando come le critiche non abbiano intaccato i piani degli sviluppatori, i quali continueranno a lavorare con l'obiettivo di soddisfare la community.