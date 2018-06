Fallout 76: il nuovo gioco Bethesda si mostra per la prima volta all'E3 (Video Anteprima)

Dopo l'annuncio dello scorso maggio, Fallout 76 è tornato a mostrarsi durante la conferenza Bethesda E3 2018, confermando gran parte dei rumor che lo descrivevano come una nuova esperienza votata al multiplayer online. Scopriamo tutte le caratteristiche del gioco nella nuova Video Anteprima.

Todd Howard è salito sul palco di Los Angeles per svelare le meccaniche e le premesse narrative di Fallout 76, confermando che il nuovo capitolo della serie sarà votato al multiplayer online. Nonostante tutto, però, gli utenti potranno giocare anche in solitaria, ritrovando tutti gli elementi caratteristici del franchise e dei GDR targati Bethesda.

Fallout 76 è ambientato prima di Fallout 4, presentando una mappa di dimensioni notevolmente superiori: il nostro scopo sarà quello di ripopolare il mondo esterno, con l'obiettivo di renderlo più ospitale per gli abitanti del Vault. Nell'attesa che il titolo si renda disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 novembre, vi lasciamo con la nostra Video Anteprima riportata in cima alla notizia.

Ricordiamo inoltre che per chi effettua il pre-order del gioco è prevista la partecipazione alla Beta, senza dimenticare che il publisher ha presentato anche l'edizione Armatura Atomica.