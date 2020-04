Fallout 76: il nuovo trailer precede l'uscita dell'enorme espansione Wastelanders

Gli sviluppatori di Bethesda festeggiano l'imminente lancio di Wastelanders, specie dopo essere stati costretti nelle scorse settimane a rinviarlo per colpa dell'emergenza Coronavirus, con un video che riassume i contenuti e le novità in arrivo con la prossima, enorme espansione di Fallout 76.

Nel trailer che trovate in cima alla notizia, gli autori statunitensi fanno confluire tutte le sorprese che attendono gli esploratori della Virginia Occidentale che si tufferanno nelle attività post-apocalittiche previste in Fallout 76 Wastelanders.

Il pretesto scelto da Bethesda per veicolare tutti questi contenuti inediti sarà rappresentato dalla lotta senza esclusione di colpi che coinvolgerà due fazioni alla disperata ricerca di una nuova casa. Le scelte che compiremo in sede di dialoghi, e decidendo quali missioni intraprendere, determineranno lo svolgersi della storia.

La nuova linea narrativa principale di Wastelanders popolerà il mondo di gioco con PNG umani da aiutare (o tradire). Sempre all'interno dell'ultima espansione di Fallout 76 troveranno spazio tante nuove creature mutanti, ma anche degli elementi di equipaggiamento originali tra armi e armature.

Per il lancio di Fallout 76 Wastelanders, previsto per il 14 aprile su PC, PS4 e Xbox One, Bethesda pubblicherà una patch correttiva che andrà a ottimizzare il gioco con interventi che coinvolgeranno anche l'interfaccia, in particolar modo con l'adozione di un nuovo sistema per tenere traccia delle missioni affrontate dal nostro alter-ego digitale.