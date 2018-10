Fallout 76: nuovo video gameplay di 40 minuti in 4K, parte 1 di 3

Manca circa un mese all'uscita di Fallout 76, che torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay a risoluzione 4K, della durata di 40 minuti. Quello che pubblichiamo oggi è solo una prima parte di tre; le restanti due andranno online nelle giornate di domani, mercoledì 10 ottobre, e dopodomani, giovedì 11 ottobre.

Fallout 76 è il prossimo capitolo del franchise, in sviluppo presso gli studi di Bethesda, ed a differenza dei suoi precedessori sarà ampiamente incentrato sul multiplayer. Il titolo è ambientato nelle lande desolate della West Virginia: come potete leggere nella nostra anteprima il mondo di gioco, oltre ad essere incredibilmente vasto, sarà denso di attività da svolgere, e nonostante le sue dimensioni imponenti sembra riuscire a non annoiare mai.

Per quanto riguarda le microtransazioni, l'economia del gioco si baserà sulla moneta virtuale Atoms, che potrà essere usata per acquistare nuovi costumi ed altri oggetti estetici da far indossare al nostro personaggio, ma che non influiranno minimamente sul gameplay dato che non permetteranno di potenziare le armi o il nostro protagonista. Inoltre il titolo supporterà le mod, ma non saranno disponibili al lancio.

Fallout 76 uscirà il 14 novembre su PC, Xbox One e PS4, mentre la Beta sarà disponibile sulle console Microsoft a partire dal 23 ottobre, e su PC e PS4 dal 30 ottobre.