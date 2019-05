Fallout 76: ecco gli oggetti più venduti e tante altre statistiche di Wild Appalachia

L'aggiornamento che ha portato Fallout 76 alla versione 9.5 è ormai stato pubblicato e, con esso, la serie di contenuti intitolata Wild Appalachia si è ufficialmente conclusa.

Per celebrare il termine di questa prima stagione di DLC gratuiti, Bethesda ha pubblicato un lungo post sul sito ufficiale del gioco nel quale vengono specificate alcune delle statistiche più interessanti tra quelle registrate nel corso degli ultimi mesi.

Ecco di seguito alcuni dei record stabiliti dai giocatori:

Distillato alcolico più creato: Birra fermentabile

Decessi per Sheepsquatch Impostore: 1.967.657

Foto scattate con la Prosnap Deluxe: 5.846.206

Oggetti leggendari riciclati in Crip: 5.688.155

Scrip scambiati per leggendari: 44.907.427

Di seguito trovate invece l'elenco degli oggetti più venduti fino ad oggi dal commerciante del C.A.M.P.:

Nucleo di fusione Cartuccia per fucile a pompa Stimpak Munizioni 5.56mm Munizioni .45 Siero di marsupiale Munizioni .308 Ricetta: Sformato di carne di montone Rimedio Viti sfuse

Ad accompagnare tutti questi dati vi è poi un annuncio da parte del team di sviluppo, il quale dichiara di essere a conoscenza di alcune problematiche legate alla localizzazione del gioco. Se siete quindi tra gli utenti che hanno riscontrato problemi nella traduzione di dialoghi, descrizione di oggetti o altro, sappiate che Bethesda è al lavoro su una soluzione. A questo punto non resta che attendere i prossimi aggiornamenti Nuclear Winter e Wastelanders, in arrivo rispettivamente nel corso dell'estate e in autunno.

Sulle nostre pagine potete inoltre scoprire i dettagli su Progetto Paradiso, l'ultima attività endgame di Fallout 76. Avete già dato un'occhiata al filmato della nostra Everyeye Band in Country Roads, pubblicato anche sui canali ufficiali Bethesda?