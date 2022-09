Fallout 76 e L'Ombra della Guerra gratis a ottobre su Amazon Prime Gaming

billbil-kun, celebre leaker di Dealabs, ha rivelato quelli che saranno i giochi gratis di ottobre per gli abbonati Amazon Prime Gaming, il prossimo mese gli iscritti al servizio potranno scaricare ben sette nuovi giochi, tra cui titoli di assoluto spessore.

La lista (che deve ancora essere confermata da Amazon) include La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Total War Warhammer II, Glass Masquerade, Loom, Hero's Hour e Horace e Fallout 76.

Tra i giochi gratis Amazon Prime Gaming di settembre troviamo invece Assassin’s Creed Origins, Football Manager 2022, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, The Dig, Defend the Rook, We The Revolution, Castle on the Coast e Word of the Law The Death Mask Collector’s Edition, oltre a bonus e contenuti extra per Apex Legends, Call of Duty Warzone, Destiny 2, The Elder Scrolls Online, World of Tanks, Valorant e New World.

La lineup di ottobre è certamente interessante grazie alle aggiunte di Fallout 76, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (sequel de La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor), Total War Warhammer 2 e Loom, tra i più in vista dell'offerta del prossimo mese, ma non possiamo dimenticare Glass Masquerade, Horace e Hero's Hour. Restiamo comunque in attesa dell'annuncio ufficiale di Amazon Prime Gaming, che arrivati a questo punto non dovrebbe tardare troppo.