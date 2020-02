Fallout 76: patch 17.5 e nuovo evento PE doppi in arrivo la prossima settimana

Mancano ancora diverse settimane al lancio di Wastelanders, nuova espansione gratuita di Fallout 76 che introdurrà i personaggi non giocanti umani e molto altro ancora.

Il team si trova duramente al lavoro sul contenuto aggiunto, pertanto l'aggiornamento 17.5 previsto il 25 febbraio sarà di dimensioni contenute, sulla falsa riga di quello di metà gennaio. Conterrà alcune modifiche invisibili in preparazione a Wastelanders e alcuni miglioramenti dedicati alla stabilità. Bethesda ha assicurato che dopo la pubblicazione dell'espansione tornerà a pubblicare aggiornamenti regolari e più corposi, con nuovi contenuti, miglioramenti e risoluzioni dei problemi.

In compenso, verrà lanciato un nuovo evento a PE doppi che si svolgerà dalle ore 18:00 di giovedì 27 febbraio al medesimo orario di lunedì 2 marzo. I giocatori potranno approfittarne per salire di livello al doppio della velocità nelle modalità Avventura, Nuclear Winter o Mondo privato.

Segnaliamo inoltre che la compagnia sarà a Boston per i Bethesda Game Days del 28 e 29 febbraio, durante i quali verrà fornita ai partecipanti l'opportunità di provare Wastelanders. I membri del team, dal canto loro, saliranno sul palco alle ore 20:00 di venerdì 28 febbraio per parlare dell'espansione e novità che introdurrà. Tra di esse, ricordiamo, figureranno le fazioni Predoni e Coloni, i personaggi Alleati, un'interfaccia migliorata e nuove location come i Sotterranei di Watoga.