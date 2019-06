Fallout 76: la patch del 25 giugno migliorerà Nuclear Winter, la nuova battle royale

La modalità battle royale Nuclear Winter introdotta in Fallout 76 nel corso dell'E3 2019 si è rivelato un successo, al punto da invogliare Bethesda a mantenerla all'interno del gioco. Alla luce di ciò, la compagnia del Maryland si è subito messa al lavoro per perfezionarla, e le prime migliorie arriveranno il 25 giugno con la patch 10.5.

Tanto per cominciare, Nuclear Winter passerà da una fase di "pre-Beta" a una di "Beta". Grazie all'aggiornamento, i giocatori potranno impostare le loro sotto-armature come preferite ed equipaggiarle nelle sfide di Nuclear Winter. Inoltre, saranno riattivate le missioni giornaliere, implementati alcuni miglioramenti di stabilità e risolti molti problemi relativi all'interfaccia e alle meccaniche di gioco.

Alcuni interventi saranno riservati anche alle modalità Avventura e Sopravvivenza. In particolare, sarà risolto un problema che impediva il corretto funzionamento del talento Boom-Fu, mentre gli scout pionieri potranno tornare ad aiutare a ripulire i rifiuti tossici nella missione giornaliera Operazione Pulito. Come se non bastasse, Bethesda si è già messa al lavoro sull'aggiornamento successivo al 10.5, che arriverà in una data non ancora precisata e includerà una grossa quantità di risoluzioni di bug per tutte le modalità, miglioramenti per l'armatura atomica e molto altro. Nei giorni scorsi, inoltre, ci ha fatto sapere d'avere ancora in programma il supporto alle mod per Fallout 76.