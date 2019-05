Fallout 76: con la patch di oggi arrivano Zaini, Erogatori e tanto altro

Nelle ultime ore è stata pubblicata la nuova patch di Fallout 76 che, come promesso da Bethesda qualche giorno fa, introduce alcune novità come la possibilità di indossare zaini e di trasformarsi in mercanti.

Oltre ai tanto attesi oggetti d'equipaggiamento che vi permetteranno di trasportare più accessori e consumabili, gli utenti potranno approfittare delle Macchine di scambio leggendarie. Questi distributori, posizionati in corrispondenza delle varie stazioni ferroviarie, vi consentiranno di vendere gli equipaggiamenti più rari in cambio di scrip leggendari, moneta di scambio per il Collezionista, nuovo commerciante in arrivo nell’Appalachia il prossimo 16 maggio. Anche il C.A.M.P. ha subito qualche modifica e ora non solo permette di costruire più liberamente, ma anche di avere una maggiore protezione dai giocatori più aggressivi quando si è in modalità avventura. Non mancano infine novità per chi è in cerca di nuove quest, visto l'arrivo di missioni, sfide ed eventi legati agli scout pionieri e grazie alle quali potrete ottenere il vostro primo zaino.

Il peso dell'aggiornamento, già disponibile su tutte le piattaforme, è di ben 8 GB su Xbox One e PlayStation 4, mentre gli utenti PC dovranno attendere molto meno dal momento che la patch pesa 3,5 GB. Potete dare un'occhiata all'elenco completo con tutte le novità in termini di bilanciamento sul sito ufficiale di Fallout 76. Vi ricordiamo che con uno degli ultimi aggiornamenti sono arrivati i Cunicoli, nuova attività endgame ambientata nei sotterranei del West Virginia che non ha convinto i giocatori di Fallout 76.