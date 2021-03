Fallout 76 e i Pet: cani, gatti e 'altre creature' in arrivo come animali domestici

Nel corso di una sessione di Domande e Risposte organizzata con la community di Reddit dopo aver annunciato la Roadmap 2021 di Fallout 76, gli sviluppatori di Bethesda hanno confermato di essere al lavoro per aggiungere gli animali domestici nel loro GDR multiplayer.

Il direttore del design di Fallout 76, Mark Tucker, ha colto l'occasione offerta dall'AMA su Reddit per interagire con gli appassionati e spiegare loro che "abbiamo in cantiere alcune cose divertenti per gli animali domestici. È nostra intenzione fornire col tempo un'ampia varietà di pet da personalizzare e accudire nei vostri CAMP o nei Rifugi".

L'esponente del team di sviluppo di Bethesda entra poi nel merito delle tipologie di animali da compagnia che faranno il loro ingresso nella dimensione post-apocalittica di Fallout 76 nei prossimi mesi: "All'inizio ci saranno i cani, poi i gatti e da lì andremo avanti. Ogni suggerimento per altre creature come pet è il benvenuto!".

I primi animali domestici, quindi, saranno i cani (come da tradizione per la serie, vedasi il fedele Dogmeat di Fallout 4): le "cucciolate inaugurali" arriveranno in coincidenza dei Racconti delle Stelle, la fase ingame che attraverserà Fallout 76 alla fine del 2021 con tanto di "invasori dall'oltre-galassia" che sfrecceranno sui cieli della Zona Contaminata a bordo dei loro bizzarri velivoli a forma di disco.