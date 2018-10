Fallout 76: Pete Hines parla della moneta virtuale Atoms

Parlando con Major Nelson, Pete Hines di Bethesda ha svelato maggiori dettagli sulla moneta virtuale di Fallout 76, chiamata Atoms, la quale potrà essere spesa per acquistare nuovi costumi ed altri oggetti estetici per il personaggio.

Come già dichiarato in passato, il sistema di microtransazioni di Fallout 76 non inciderà in alcun modo sul gameplay e sul bilanciamento, essendo pensato principalmente per l'acquisto di costumi e accessori: "Gli Atoms sono la moneta virtuale di Fallout 76 e ne otterrete parecchi semplicemente giocando, vi assicuro che ne avrete a bizzeffe per tutta la durata dell'avventura. Otterrete Atoms come ricompensa per aver lasciato il volt, per aver raccolto frutta o verdura, per aver ucciso i nemici... Una volta accumulata moneta potrete spenderla nel negozio per acquistare costumi e accessori per personalizzare il vostro personaggio."

Se volete saperne di più sul nuovo gioco Bethesda vi invitiamo a sintonizzarvi alle 16:00 su Twitch per una sessione di Q&A interamente dedicata a Fallout 76: per l'occasione, Francesco e Alessandro risponderanno a tutte le vostre domande e curiosità.