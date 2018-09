Fallout 76: Pete Hines promette che verrà supportato 'per sempre'

Fallout 76, in uscita a novembre, porterà la celebre serie GDR su sentieri completamente inediti, grazie all'introduzione del multigiocatore. A quanto pare, Bethesda è seriamente intenzionata a fare le cose per bene.

Nel corso di un'intervista concessa a Metro, Pete Hines ha affermato che il supporto post-lancio andrà avanti per sempre. A tal proposito, ha poi aggiunto: "Non sono ironico. C'è ancora gente che gioca a Morrowind. Se vai online, ti rendi conto che vale lo stesso anche per Fallout 4 e Skyrim. Stiamo parlando di due titoli usciti tre e sette anni fa, eppure ci sono letteralmente centinaia di migliaia di persone che li giocano ogni giorno, ogni mese"

"Per questo motivo, il nostro obiettivo è quello di supportare Fallout 76 in maniera ininterrotta. Che tipo di contenuti pubblicheremo, non lo so ancora. [...] Abbiamo molte idee al riguardo, ma terremo in debita considerazione anche il parere dei giocatori".



Cosa ne pensate degli ambiziosi piani di Bethesda? Ricordiamo che Fallout 76 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 13 novembre. Circa un mese prima del lancio, in una data non ancora annunciata, prenderà il via la fase Beta (prima su Xbox One). Secondo alcuni rumor, l'inizio sarebbe fissato per il giorno 8 ottobre.