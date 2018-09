Fallout 76: Pete Hines svela l'esistenza di una fase Pre-Beta ad ingresso casuale

Rispondendo ad un messaggio su Twitter, Pete Hines di Bethesda ha fatto cenno ad una "Pre Beta" di Fallout 76, al momento però non è chiaro quali siano i requisiti per accedere a questa fase di test.

Su Twitter, Hines ha dichiarato che "Sì, esatto, ci sono alcuni tester che otterranno l'accesso alla Pre Beta di Fallout 76 ma si tratta di un procedimento del tutto casuale."

Pete Hines non si è sbilanciato sull'argomento e dunque non sappiamo in che modo Bethesda abbia deciso di selezionare i partecipanti alla Pre Beta. La Beta di Fallout 76 dovrebbe iniziare l'8 ottobre su Xbox One e pochi giorni dopo su PC e PlayStation 4, il gioco completo arriverà invece il 13 novembre su tutte le piattaforme citate, la compagnia ha recentemente ribadito di avere piani a lungo termine per il supporto post lancio, i quali potrebbero durare per molti anni.